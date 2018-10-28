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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Poğaça ve börek sevenleri üzecek haber

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Poğaça ve börek sevenleri üzecek haber

PSİKOLOG Nejla Avcı, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği seminerde çoğu çocuk olmak üzere toplumun yüzde 50'sinden fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyerek anne-babalara uyarılarda bulundu. Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklerin beyin gelişimini kötü etkilediğini belirten Avcı, Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor dedi.

Son zamanlarda özellikle okul çağındaki çocuklarda artış gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Bağcılarda düzenlenen bir programda ele alındı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Dikkat Eksikliği-Hiperaktive Bozukluğu isimli seminere anne ve babalar çocuklarıyla katıldı.

Slayt gösterileri eşliğinde sunum yapan Psikolog Şenay Avcı, tanımından belirtilerine ve tedavisine kadar dikkat eksikliği-hiperaktive bozukluğunu detaylarıyla anlattı. Avcı, yaptığı konuşmada, Dikkat eksikliği genetik ve kalıtsal bir zemin üzerinde oluşan biyolojik ve psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ruhsal değildir. Dikkat eksikliği doğuştan gelen bir bozukluktur ve teşhisini mutlaka psikiyatri koyar. Çocuklar sonradan buna yakalanmıyor. Çevre faktörleri etkiler ama tamamen beyinden gelen dalgalarla ilgili bir problemdir. Aşırı hareketlilik anne karnından itibaren başlar. Hiperaktif çocuklar hep hareketlidir. Buna bağlı olarak başlarına kazalar gelir dedi.

Poğaça ve börek sevenleri üzecek haber

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR ZEKİ OLUR DİYE BİR ŞEY YOK

Çocukların birinde varsa yüzde 70 diğerlerine de bulaşma ihtimali olduğunu söyleyen Avcı, Erkek çocuklarda hiperaktive çok görülürken kız çocuklarda ise dikkat eksikliği daha fazladır. Çünkü aralarındaki elektriksel iletim birbirlerine tam olarak geçmeyebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğunda ilaç tedavisi uygulanıyor ancak tam olarak bir tedavisi yok. Çünkü genetik ve temelden geliyor. Siz istediğiniz kadar uğraşın tamamen geçiremezsiniz. Ömür boyu sürecek bir bozukluk diye konuştu.

Çoğu çocuk olmak üzere toplumun yarısından fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyen Avcı, şu uyarılarda bulundu:

Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler beyin gelişimini kötü etkiler. Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor. Zaten beyin hareketliyken ekstra bir şey verdiğiniz zaman ya kilo yapacak yada çocuklarınızı hareketli yapacak. İki şekilde de zarar verecek.

Soru-cevap kısmında Avcı, hiperaktive ile zeka arasındaki bağla ilgili bütün katılımcıların merak ettiği soruya, Hiperaktif çocuklar zeki olur diye bir şey yok. Hiperaktive bozukluğu hiç bir zaman zekayla alakalı değil. Fazla zekadan da zeka geriliğinden de kaynaklanabilir yanıtını verdi.

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