'Pocoyo' ile 'Pepee' ikinci kez mahkemelik oldu

“Pepee” karakterinin yapımcısı, senaristi ve yayınlandığı televizyon kanalına açtığı marka hükümsüzlüğü davasını kazanan “Pocoyo” adlı çizgi filmin şirketi Zınkıa Entertainmet S.A., bu defa ”Pocoyo” karakteriyle ”Pepee” karakterinin birebir aynı olduğunu iddia ederek 100 bin liralık tazminat davası açtı. “Pocoyo” film şirketi, ”Pepee” çizgi filminin elektronik ortamda çoğaltılmasının engellenmesini, haksız rekabet oluştuğunun tespitini ve uğradıkları zararın ne kadar olduğunun hesaplanmasını istedi.

POCOYO DÜNYADA 200’DEN FAZLA ÜLKEDE İZLENDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre İspanya yasalarına göre kurulan Zınkıa Entertainment S.A.’nın dünya çapında bilinirliğe sahip ”Pocoyo” (Küçük ben) adlı animasyon filmi, ilk olarak 2005’te İngiltere’de yayımlandı. Dünyada 150’den fazla ülkede izleyiciyle buluşan “Pocoyo” davacı şirket adına tescil edildi. Arjantin, Meksika, Ekvador, Filipinler, Kanada, Kolombiya, Meksika, Panama, Peru ve Yeni Zelenda gibi çok sayıda ülkede marka ve tasarım tescilleri olan “Pocoyo” markası 2011 yılında da Türkiye’de TPE’ye tescil edildi.

PEPEE MARKASININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLDİ

İddiaya göre 2009 yılında yayımlanmaya başlayan “Pepee” isimli çizgi film karakteri ile “Pocoyo” karakteri bire bir aydıydı. Bunun üzerine “Pocoyo”nun şirketi noterden ihtarname göndererek “Pepee” adlı karakterin “Pocoyo “ karakteri üzerindeki haklarına tecavüz edildiğini ve buna bir an önce son verilmesini davalı “Pepee” isimli çizgi filmin yapımcısı Düş Yeri Bilişim Teknoloji şirketi, Pepee’nin proje tasarımcısı ve senaristi Ayşe Şule Kıraç, müzik eseri sahibi ise şarkıcı Kıraç’tan istedi. Pocoyo’nun şirketi ayrıca davalıların TPE nezdinde yaptığı tüm hukuka aykırı tescillerin kaldırılmasını talep etti. Pocoyo’nun şirketi ihtarnameye bir cevap alamayınca 2013’te davalılara haksız rekabetin tespiti, marka hükümsüzlüğü ve telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Davayı kabul eden mahkeme, “Pepee” karakterinin tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesine karar verdi. Mahkeme “Pepee” tasarımlarının hükümsüzlüğüne de (marka hakkının sona ermesi, marka sicilinden silinmesi) karar verdi. Yargıtay davacı şirket lehine mahkemenin kararını onadı.

100 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

”Pepee” tiplemesinin ”Pocoyo” tiplemesiyle birebir aynı olduğunu dava dilekçesinde anlatan Zınkıa şirketinin avukatı, “Pepee’nin kıyafeti ve şapkasının rengi, yüz hatları ve ten rengi, gözleri ve dudağının yapısı, vücut yapısı, boyu ve hatta mimikleri ”Pocoyo” ile neredeyse birebir aynıdır. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla telif hakkı ihlali ile haksız rekabet durumlarının tespitini, ”Pepee” adlı filmin tüm bölümlerinin elektronik ve diğer ortamlara kaydedilmesinin önlenmesini, çoğaltılmasını ve yayınlanmamasını istiyoruz. Ayrıca haksız tecavüz nedeniyle müvekkilin zararının hesaplanmasını, şimdilik 100 bin lira maddi ve manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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