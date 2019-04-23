PNR numarası nedir?
İngilizce açılımı ile Passenger Name Record olan Türkçe adıyla Yolcu İsim Kaydı, bilet rezervelerinde veriliyor. Yaşanan teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren PNR numarası günlük hayatımızda farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Bu gelişmelerle beraber bazı internet kullanıcıları, 'PNR numarası nedir?' sorusuna internette yanıt aramaya başladı. işte, PNR numarası ile ilgili merak edilenler.
Rezervasyon numarası olarak bilinen Passenger Name Record (PNR) ile bilet çıktısı alınır yada bilet değiştirme-iptali işlemi gerçekleştirilir. PNR numarası ile bilet bilgilerine zaman kaybetmeden ulaşım sağlanır. İşte, Passenger Name Record (PNR) ile ilgili bazı bilgiler.
PASSENGER NAME RECORD (PNR) NEDİR?
PNR numarası, yapılan rezarvasyon bilgilerinin yer aldığı 6 haneli koddur. İngilizce açılımı Passenger Name Record olan PNR, günlük yaşamımızda, internetten yada mobil telefonlardan bilet işlemi gerçekleştirildiğinde kişiye özel olarak gönderilir. PNR numarası ile rezervasyon işlemi yapılan bilet satın alınır yada bilet çıktısı alınabilir.
PNR NE İŞE YARAR?
PNR kodu ile beraber uçuş bilgilerine en kısa sürede erişim sağlanır. Yolculuk konforu açısından hızlı ve güvenli olan 6 haneli PNR kodu, bilet satın alma yada rezervasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra e-posta yolu ile kullanıcıya gönderilir. PNR numarası ile bilet satın alma yada değişiklik iptali zahmetsiz bir şekilde tamamlanır. Biletin kaybolması durumunda PNR numarası ile bilet çıktısı yeniden alınabilir.
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