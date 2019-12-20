PNR no ne demek? PNR kodu nedir ne işe yarar?

İnternetten yada mobil telefonlardan bilet işlemi yapıldığında kişisel mesaj ya da meıl yolu ile gönderilen PNR kodu, en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, PNR kodunun ne gibi kolaylıklar sağladığını ve uygulama alanlarını haberimizde derledik.

PASSENGER NAME RECORD (PNR) NEDİR?

PNR numarası, yapılan rezarvasyon bilgilerinin yer aldığı 6 haneli koddur. İngilizce açılımı Passenger Name Record olan PNR, günlük yaşamımızda, internetten yada mobil telefonlardan bilet işlemi gerçekleştirildiğinde kişiye özel olarak gönderilir. PNR numarası ile rezervasyon işlemi yapılan bilet satın alınır yada bilet çıktısı alınabilir.

PNR NE İŞE YARAR?

PNR kodu ile beraber uçuş bilgilerine en kısa sürede erişim sağlanır. Yolculuk konforu açısından hızlı ve güvenli olan 6 haneli PNR kodu, bilet satın alma yada rezervasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra e-posta yolu ile kullanıcıya gönderilir. PNR numarası ile bilet satın alma yada değişiklik iptali zahmetsiz bir şekilde tamamlanır. Biletin kaybolması durumunda PNR numarası ile bilet çıktısı yeniden alınabilir.