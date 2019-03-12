PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı bugün gerçekleşti. Sınav heyecanını geride bırakan binlerce PMYO ve POMEM öğrencisi şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Peki, PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
Polis Meslek Yüksekokullarından (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden (POMEM) mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 12 Mart 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 09.45’te yapıldı.
Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların sınavın sonuçları https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Polis Akademisi Başkanlığı sonuçlara ilişkin bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yılın son sınavı baz alındığında sonuçların 14 gün sonra yani 26-27 Mart tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
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