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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı bugün gerçekleşti. Sınav heyecanını geride bırakan binlerce PMYO ve POMEM öğrencisi şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Peki, PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Polis Meslek Yüksekokullarından (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden (POMEM) mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 12 Mart 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 09.45’te yapıldı.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların sınavın sonuçları https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Polis Akademisi Başkanlığı sonuçlara ilişkin bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yılın son sınavı baz alındığında sonuçların 14 gün sonra yani 26-27 Mart tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

 

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