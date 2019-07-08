Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı, Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı için duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı tarihi bilgisi paylaşıldı. Peki, Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı PMYO ve POMEM eğitim kurumlarından mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için resmi sayfası üzerinden “dönem sonu sınavı” duyurusunda bulundu.
Başkanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 22 Temmuz 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’da yapılacaktır.
Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.” İfadelerine yer verildi.
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