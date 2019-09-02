PMYO sınavı ne zaman yapılacak?
2019 yılı PMYO Giriş Sınavı (Polis Meslek Yüksekokulları) tarihi için beklenen duyurdu geldi. Polis Akademisi Başkanlığının resmi sayfasından yayımlanan duyurularda PMYO sınav tarihinin yanı sıra fiziksel yeterlilik sınavına dair bilgiler yer alıyor. Peki, PMYO sınavı ne zaman yapılacak?
2019 yılı PMYO Giriş Sınavı (Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı) 09-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı Fiziksel Yeterlilik Sınav Talimatı
Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.
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