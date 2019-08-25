PMYO polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayı alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2 bin 500 öğrenci alımında, başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, PMYO polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
2019 yılı kapsamında 5-19 Ağustos tarihleri arasında başvuruları tamamlanan PMYO polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvuru şatlarına uyan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın "http://www.pa.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek. İşte, 2 bin 500 polis alımında başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgiler.
Başvuruları tamamlanan 2 bin 500 polis memuru adayı alımı için sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi Başkanlığı başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptığı zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.
SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön
müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır.
İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz
edilemez.
UYARI: Adayların, Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine alımları sırasında yanlarında cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı vb. hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle