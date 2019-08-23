PMYO polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) yapılacak 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin süreç devam ediyor. 250'si kadın olmak üzere yapılacak polis alımı için ön başvuru süreci yakın zaman önce tamamlanmıştı. Peki, PMYO polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
5-19 Ağustos tarihleri arasında 'http://www.pa.edu.tr' adresinden polis alımı için başvurularını tamamlayan on binlerce gencin gözü, PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2 bin 500 polis memuru adayı alımı için ön başvuru süreci bitti. PMYO polis alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."
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