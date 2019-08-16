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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

PMYO ön başvuruları devam ediyor - Ön başvurular için gerekli belgeler neler?

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PMYO ön başvuruları devam ediyor - Ön başvurular için gerekli belgeler neler?

Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları (PMYO) ön başvuru süreci 5 Ağustos’tan bu yana devam ediyor. İnternet üzerinden ön başvuru ve şahsen başvuru yapan, sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken bazı belgeler var. Peki, PMYO ön başvuruları için son gün ne zaman, ön başvurular için gerekli belgeler neler?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. Birkaç adımda gerçekleşecek olan PMYO alımı için ön başvurular 5 Ağustos’ta başlamıştı.
Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Ön başvurular nasıl yapılacak?

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)
b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
c) Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.) ç) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
f) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı belirtecektir.) g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi) ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
h) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz Otuz Türk Lirası), 05 Ağustos 2019 günü saat 09:00’dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

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