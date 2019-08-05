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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

PMYO ön başvuruları başladı - İşte PMYO sınav kılavuzu

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PMYO ön başvuruları başladı - İşte PMYO sınav kılavuzu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleşmesinin ardından gözlerin çevrildiği PMYO ön başvuruları, 5 Ağustos itibariyle başladı. PMYO aday başvuru, seçme ve değerlendirme sınavı kılavuzu https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. Peki, polis alımı başvuru şartları ne? PMYO başvuruları için son gün ne zaman?

Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2500 polis alımı için ön başvuru süreci başladı. 2250 ‘si erkek, 250 ‘si kadın olmak üzere 2500 kişi Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) kabul edilecek. Adayların 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 –01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
;
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

PMYO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;
a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)

b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

c) Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

ç) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf, e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı belirtecektir.)

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)

ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği, h) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

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