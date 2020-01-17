Plevne Savaşı nedir? Plevne Savunması nerede yapılmıştır?

Rusların başarı ile püskürtüldüğü Plevne Savaşı, Osmanlı ülkesinde milli bir heyecan ve yeni bir direniş ruhu yaratmıştır.

Plevne Savaşı Tarihi

Plevne Savaşı 19 Temmuz 1877 yılında Rus birliklerinin Plevne'yi bombalamasıyla başlamıştır. Rus ordusunun başında General Schilder Schuldner bulunmaktadır. İlk saldırı Rus kuvvetlerinin püskürtülmesiyle ve Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlandı. Ancak Rus donanması pes etmeyerek ikinci taarruz için hazırlıklara başladı. İlk taarruzdan 12 gün sonra yani 31 Temmuz 1877'de ikincisi gerçekleşti. Bu aşamada iki taraf ta birliklerini güçlendirmişti. Bu saldırı da Osmanlı birlikleri tarafından geri püskürtüldü. Bu durum Osmanlı ordusu için ikinci zaferdi. Daha sonra Osman Paşa 31 Ağustos 1877 yılında taarruz gücünü kullanarak Rus birliklerini tamamen yok etti. Taarruz sırasında 1000 Osmanlı askeri şehit oldu.

Dördüncü Plevne Muharebesi’nde Ruslar Plevne'yi çember altına aldı. Osman Paşa savunmaya ve direnişe devam etti. Başarılı bir savunma gösteren ordu bazı talihsiz durumların etkisiyle 40 bin askeriyle birlikte teslim oldu. Plevne zaferi Osmanlı ordusunun mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Plevne Savaşı Özeti

Plevne Savaşı Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 19 Temmuz-10 Aralık 1877 tarihleri arasında gerçekleşen savaştır. Genellikle savunma savaşı olarak adlandırılmaktadır. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu dört savunmayı da başarıyla atlatsa da 10 Aralık 1877 yılında mağlubiyet yaşamıştır. Mağlubiyetin önemli etmenlerinden biri de ordu içinde hızla yayılan bir dedikodu olmuştur. Osman Paşa'nın savunma sırasında şehit edildiği haberinin hızla yayılması ordunun moralinin bozulmasına ve dağılmasına sebep olmuştur.

Rusların son muharebede asker avantajına sahip olması Osman Paşa kanadının taarruz hamlelerini uzatmadan bitirmesine sebep olmuştur. Plevne Muharebesi yenilgiyle sonuçlansa bile tarihte bilinen en etkili savunmalardan biri olarak kabul edilmiştir.

Plevne Savaşı’nın Önemi

Plevne Savaşı tarihte önemli savunma savaşlarının başında gelmektedir. Özellikle Rus ordusunun önemli anlamda güçlendiği son muharebede Osman Paşa'ya destek gelseydi önemli bir zafere imza atılacaktı. Ancak gerekli destek sağlanmadığı için Rus ordusu etkisi kırılamadı. Plevne 10 Aralık 1877 yılında Rus birliklerinin direnişiyle düşmüştür. Bu durum Ruslar için İstanbul yolunu açmıştır.

Plevne savunması 93 harbinde ise Rusları bir süre oyalamayı kolaylaştırmıştır. Osmanlı ordusu için çok büyük öneme sahip olmadığı düşünülse de özellikle Avrupa kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Çünkü Türk birliklerinin ciddi bir direnişi gösterdiği gözlemlenmiş, milli birlik ruhu yeniden canlanmıştır.

Plevne Savaşı’nın Nedenleri

- Rusların Balkanlara doğru ilerleme göstermesinin Osmanlı Devleti için risk teşkil etmesi.

- Niğbolu Kalesi’nin savunulmak istenmesi.

- Plevne'nin alınmasının İstanbul için risk teşkil edecek olması.

- Rusların Balkanlarda ilerlemek ve İstanbul'u alarak bir an evvel boğazlara ulaşmak istemesi.

- Rusların Osmanlı topraklarında eziyet çektiğini düşündüğü Hristiyanlara yardım etmek istemesi.

Plevne Savaşı’nın Sonuçları

Plevne Savaşı kazananın ve kaybedenin önem taşımadığı savaş olarak tarihe geçmiştir. Her ne kadar Rus donanması tarafından Plevne düşürülse de Osman Paşa tarihi savunmasıyla adını tarihe kazımıştır. Plevne Savaşı Osmanlı donanmasının büyük harp sırasında Rusları bir müddet oyalamasını sağlamıştır.

Plevne savunması sırasında Bulgaristan ve Trakya toprakları arasında büyük önem taşıyan Şıpka Geçidi Rusların eline geçmiştir. Bu geçit büyük öneme sahiptir. Geçidin kaybedilmesi 93 Harbinin de kaybedilmesine sebep olmuştur.

Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu ön plana çıktı. Aslında henüz gücünü tam anlamıyla kaybetmediğini kanıtladı. Bu sebeple Berlin Konferansı sırasında başarılı oldu. Osman Paşa ise Sultan 2. Abdülhamit'in emriyle Saray Mareşali rütbesine ulaşmıştır.