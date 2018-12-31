Plastiklerin arasında bir denizyıldızı
DERİNLERE Saygı Dalış Topluluğu üyeleri, Birleşmiş Milletler’in Plastikle Mücadele yılı ilan ettiği 2018’in son günlerini denizden atık toplamakla geçirdi.
Noel Baba kılığında Caddebostan’dan denize giren dalgıçlar, deniz zeminindeki plastik atıkları temizledi. Dalgıçlardan Yener Kuşçuoğlu, “Aşağısı plastik poşet dolu. Bu yıl aslında hediye aradık ancak plastikten başka bir şey bulamadık. Çuvalla çocuklara oyuncak çıkartmak isterdik ama plastik kirlilik çıktı. Bu konuda duyarlı olmamız lazım” dedi. Poşetlerin arasında bulduğu bir denizyıldızını basın mensuplarına gösteren dalgıçlardan Metin Karadağ, öptüğü denizyıldızını yeniden suya bıraktı.
Metin Karadağ, “Denizin içinde bir sürü çöple karşılaştık. Plastik esasında kötü bir malzeme değildir. Ucuzdur, insanın hayatını kolaylaştırır ama doğaya atılmak için değil. Küçücük canlı bir denizyıldızı bulduk çöplerin arasında. Bizim görevimiz bunları korumak. Dünya bizim değil, biz misafiriz” diye konuştu.
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