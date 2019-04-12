Plastik poşet yutan caretta caretta öldü
BODRUM'da denizde plastik poşet yutan caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası, ekiplerin tüm çabalarına karşın kurtarılmadı.
Bodrum Paşatarlası mevkisi açıklarında dün öğle saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz haldeki caretta caratta cinsi deniz kaplumbağasını gören kaptan Besim Erdoğan, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Çok az hareket eden kaplumbağayı bulunduğu yerden alan Erdoğan, Halikarnas İskelesi'ne getirdi. 2 yaşında olduğu tespit edilen, 9 santimetre uzunluğunda ve 130 gram ağırlığındaki deniz kaplumbağasını iskeleden AKUT Bodrum ekibinden iki gönüllü teslim aldı. Ekip, yavru kaplumbağayı daha sonra Yatağan yakınlarında buluştukları, DEKAMER yetkililerine teslim etti.
Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'e götürülen ve plastik poşet yuttuğu belirlenen yavru kaplumbağa, kurtarılamadı. DEKAMER yetkilileri, plastik atıklar konusunda herkesin daha duyarlı olmasını istedi.
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