Plastik borulardan mama kabı yaptılar
DENİZLİ’de, sokak hayvanları için plastik borulardan mama kapları hazırlanarak kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (PAÜ DAK) üyeleri, sokak hayvanları için plastik borulardan mama kapları hazırladı. 50 mama kabı hazırlayan öğrenciler, daha sonra bunları boyayıp süsledi. Yaklaşık 20 öğrencinin görev aldığı çalışmada mama doldurulan kaplar; Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Merkez Yerleşkesi çevresi, Bursa Caddesi, Çamlaraltı Mahallesi’ne yerleştirildi.
PAÜ DAK Topluluğu Başkanı Enes Acar, mama kaplarını hava şartlarından etkilenmemeleri için bu şekilde yaptıklarını söyledi.
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