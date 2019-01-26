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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Planla geldi iddiası

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Planla geldi iddiası

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından dün de Ankara’da Suriye konusunda kritik bir görüşme yapıldı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir araya geldi.

En son 8 Ocak’ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la birlikte Ankara’ya gelen Jeffrey’nin Akar’la görüşmesinde ana gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı, Menbiç konusu ve Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınır hattında güvenli bölge kurulması oluşturdu. Ziyaretle ilgili Jeffrey’ye yakın çevreler, Amerikalı temsilcinin Ankara’ya, “32 kilometre derinliğe kadar inmesi planlanan güvenli bölgede Türk, İngiliz, Fransız ve ABD askerlerinin birlikte görev ve devriye yapması, söz konusu bölgenin uçuşa yasak bölge olması ve bölge hava savunmasının da ABD tarafından yapılmasını içeren” bir öneriyle gittiğini iddia etti.

KAYGILARI GİDERME MESAJI

Ankara’da geçen hafta temaslarda bulunan Başkan Trump’a yakın Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise önce Türkiye ile ABD arasında varılmış Menbiç mutabakatının yakın zamanda başarıya ulaşması gerektiğinin altını çizerek, terör örgütü PYD/YPG’nin buradan uzaklaştırılabileceği, ardından da güvenli bölge oluşturulmasına geçilebileceği mesajı vermişti. Graham, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’ın da, “Türkiye’nin kendisini tehdit içinde hissetmeyeceği, ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir plan oluşturacağını” söylemişti. Graham, bu planın, isim vermeden PYD/YPG unsurlarını da gözardı etmeyecek nitelikte olacağını belirtmişti.

Ankara ise Fırat’ın doğusunda da Menbiç yol haritasının uygulanmasından yana. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yol haritasının Fırat’ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm” demişti. Akar’ın da Menbiç ve Fırat’ın doğusunun Türkiye’nin önünde duran problem sahaları olduğu mesajını vererek, ABD’den özellikle Menbiç konusunda verilen sözlerin tutulmasını istediği öğrenildi.

‘YOL HARİTASI TAMAMLANSIN’

Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kısa açıklamada Akar’ın Jeffrey’yi kabulünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de hazır bulunduğu belirtildi. Açıklamada “Bakan Akar tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi” denildi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER ABD’Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, “İki komutan, Suriye’deki güvenlik durumu ve DEAŞ’ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğinin önemine ilişkin bir görüşme yaptı” ifadesini kullandı. Türkiye ile ABD’nin, NATO ortağı olarak uzun yıllara dayanan askeri ilişkiden faydalanmaya devam ettiğine dikkati çeken Ryder, Orgeneral Dunford’un, ABD’nin, Türkiye’nin güvenliğine yönelik vaatlerini yinelediğini aktardı.

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