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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Plan yürümezse kendimiz yaparız

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Plan yürümezse kendimiz yaparız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak ‘güvenli bölge’ konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında çok kısa bir süre sonra müşterek bir harekât merkezinin kurulacağını açıkladı. Bakan Akar, "Ama diğer taraftan ister ‘B’, ister ‘C’ planı deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır" dedi.

İKİNCİ BATARYA AĞUSTOS VE EYLÜLDE GELECEK

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımıyla ilgili soru üzerine, "Birinci filonun birinci bataryasının teslimatı tamamlandı. Ağustos ve eylül aylarında ikinci bataryanın intikali söz konusu. Bir taraftan kurulum diğer taraftan eğitimlerle aralık ayının sonunda ilk harekât yeteneği dediğimiz hususlar ve daha sonra tam harekât yeteneği dediğimiz hususlar Nisan 2020 için planlanmış durumda. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar adım adım ilerliyor" dedi. Akar yer seçimi, teşkilat ve kurulum faaliyetlerinin devam ettiğini belirttiği Patriot konusundaki görüşmelerin de ABD'lilerle sürdüğü bilgisini verdi.

 

DOĞU AKDENİZ MESAJI: ATILMASI GEREKEN ADIM VARSA TSK HAZIR

HULUSİ Akar, Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde önemli hak ve sorumluluklarının olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda bize ne düşüyorsa bunları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Akar, Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimiyle ilgili de şöyle konuştu: "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Hakkımızı, hukukumuzu gasp ederek yeni birtakım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler devamlı suretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz." Akar, bu konuda barışçıl yöntemlere önem verdiklerini, bunun en güzel örneğinin de Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında yapılan toplantı olduğunu sözlerine ekledi.

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