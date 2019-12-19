Kaza, Ã‡ekmekÃ¶y, Kuzey Marmara Otoyolu HÃ¼seyinli KavÅŸaÄŸÄ± Ä°stanbul istikametinde saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, akÅŸam 18.15'de Ä°stanbul seferini yapmak Ã¼zere Ankara'dan 41 AAZ 393 plakalÄ± otobÃ¼sle ayrÄ±lan Bekir Karzan, gece 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Kuzey Marmara Otoyolu HÃ¼seyinli KavÅŸaÄŸÄ± Ä°stanbul istikametinde bir kÃ¶peÄŸe Ã§arptÄ±.

KÃ¶peÄŸe Ã§arpan Bekir Karzan, Â otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ emniyet ÅŸeridine Ã§ekerek durdurdu. YaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otobÃ¼sÃ¼n plakasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark eden Karzan, otobÃ¼sÃ¼n muavininden dÃ¼ÅŸen plakayÄ± almasÄ±nÄ± istedi. PlakayÄ± almak iÃ§in yola Ã§Ä±kan muavin Fedakar Karaboya'ya Ä°smail Ã–zen, idaresindeki yabancÄ± plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â

OLAY YERÄ°NDE HAYATINI KAYBETTÄ°

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrollerde Fedakar Karaboya'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Â Trafik polisi ve Jandarma olay yeri Ä°nceleme ekipleri kaza yerinde bir sÃ¼re incelemeler yaptÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden otobÃ¼s muavini Fedakar Karaboya cansÄ±z bedeni ambulansla Yenibosna'daki Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumun Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Jandarma ekipleri otobÃ¼steki yolcular ile otobÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Bekir Karzan ve yabancÄ± plakalÄ± otomobili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°smail Ã–zen'i olayla ilgili ifadesini almak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â

"PLAKAYI ALMAK Ä°STERKEN"

Yolcu otobÃ¼sÃ¼n iÃ§erisinde seyahat eden Mustafa DoÄŸan, "Ankara'dan Ä°stanbul'a gidiyorduk. Bir anda burada kÃ¶peÄŸe Ã§arptÄ±k. Ã‡arpÄ±nca otobÃ¼sÃ¼n plakasÄ± yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. OtobÃ¼sÃ¼n muavini plakayÄ± almak isterken baÅŸka bir araba da muavine Ã§arptÄ±. Ã‡arpman sÃ¼rÃ¼cÃ¼ az ileride durdu. Kendisi burada biraz ÅŸokta herhalde. OtobÃ¼sÃ¼n muavini yaÅŸ ise 20-21 yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±. Allah rahmet eylesin" dedi.