Plakadan HGS ceza sorgulama nasıl yapılır?
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanımı ile köprü ve otoyollardan geçiş yapan araç sahipleri, plakalarına herhangi bir cezanın kesilip kesilmediğini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Plaka ya da şahıs bilgileri ile kolayca görüntülenebilen HGS ceza sorgulama ekranı, iki ayrı yöntemle kullanılabiliyor. İşte, HGS ceza sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
HGS ceza sorgulama ekranı aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yollar, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ihlalli geçişler görüntülenebiliyor.
PLAKADAN CEZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
E-DEVLET ARACILIĞIYLA PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
1) e-Devlet Kapısı...http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi... Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi... Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.
Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-cezasorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.
SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Site içi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.
5) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılmış trafik cezası yoksa hizmet sayfasında “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” açıklaması görüntülenecektir.
6) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan trafik cezası varsa Ceza Bilgileri tablosunda;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Tutarı (TL)
bilgileri görüntülenecektir. Tablodaki İşlem alanında yer alan “Detay” düğmesini kullanarak, trafik cezanızın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.
7) Ceza bilgilerinin görüntülendiği tabloda “Detay” düğmesini kullanarak, Ceza Detay Bilgileri başlığı altında;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Tutanak Seri Sıra No
- Ceza Tutarı (TL)
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Cezanın Düzenlendiği Yer
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Maddeleri
bilgilerine erişebilirsiniz. Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfayı yazdırabilirsiniz.
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