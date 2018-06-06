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    Plajlar onlara kaldı

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
    06.06.2018 - 19:44 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla sahiller turistlere kaldı.

    Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede plajlar doldu. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı tatilciler serinlemek için soluğu ilçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında aldı.

    Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla yerli halk plajlara inmeyince sahiller turistlere kaldı.
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    Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Sahildeki bazı turistler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, bazıları da yüzüp serinledi.

    Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının hafta boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

    Plajlar onlara kaldı

    Etiketler: Antalya , turist
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