Plajda dehÅŸet anlarÄ±
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde ailesiyle tatil yapanÂ 5 yaÅŸÄ±ndaki Encho Silviev Angelov, denizde boÄŸularak Ã¶ldÃ¼.
Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinin Ã‡aybaÅŸÄ± Mahallesi'nde MÃ¼slÃ¼m KÃ¼Ã§Ã¼k (30) ile evli olan Bulgaristan uyruklu Silvia KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n (28) ilk kocasÄ±ndan olan oÄŸlu Encho Silviev Angelov, dÃ¼n KuÅŸadasÄ±'nda halk plajÄ±nda denize girdi. Ã‡ift, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun dalgalar arasÄ±nda Ã§Ä±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce yardÄ±m istedi. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan denizden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡aÄŸÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Encho Silviev Angelov'un yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi, cesedi, KuÅŸadasÄ± Devlet Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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