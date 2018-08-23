Plaja hücum! Kilometrelerce yürüdüler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
23.08.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Plaja hücum! Kilometrelerce yürüdüler

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye ve Ölüdeniz’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler çadırlarda kaldı. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz Mahallesinde vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja akın etti.

Turizmciler bu yoğunluktan çok memnun olduklarını belirttiler. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ''Fethiye bir haftadır çok yoğun. Yüzde yüz doluluğuna ulaştık'' dedi.

Eşsiz doğası, çeşitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe noktasına gelen Fethiye’de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman trafiğin kilitlendiği Fethiye ve Ölüdeniz’de oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kapasitesinin üstünde tatilci akınına uğrayan Fethiye’deki turizmciler ise bu durumdan oldukça memnun. Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle çok yoğun bir hafta geçirdiklerini ifade etti.

FETOB Başkanı Bülent Uysal, “Fethiye doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, yamaç paraşütüyle ve birçok aktiviteyle yerli misafirlerimizin tatil tercihleri arasında yer aldı. Bu bayramda çok ciddi yoğunluğumuz var. Bayramda oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fethiye ve Ölüdeniz olarak çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler çadır kurdular. Fethiye’ye tatile gelen misafirlerimizin bundan sonraki süreçte kazasız bir şekilde evlerine dönmelerini arzu ediyoruz. Kendilerinden trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. İnşallah burada geçirdikleri güzel zamanlarla huzurlu bir yıl geçirirler” diye konuştu.

Yaz sezonunda yaşanan yoğunluğun Ölüdeniz yolunun kaldıramadığına dikkati çeken Uysal, “Ovacık ve Ölüdeniz arasında yaklaşık 5 kilometre yolumuz var. Tatilcilerimiz ve yerli halk Ölüdeniz plajını görmek istiyorlar ve burada denizin keyfini çıkarmak istiyorlar. Maalesef bu yoğunluğu yollarımız kaldırmıyor. Ama bundan şikayetçi değiliz. Ölüdeniz doğasıyla görülmeye değer” dedi.

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