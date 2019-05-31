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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PKK’ya NEB pençesi

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PKK’ya NEB pençesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesinde sürdürdüğü ‘Pençe harekâtı’ sürerken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da bu harekâtla koordineli taarruzlarında terör örgütü PKK hedeflerine bomba yağdırdı.

Kuzey Irak’ta harekatın yapıldığı Hakurk bölgesinin yanı sıra Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine birbiri ardına hava taarruzlarında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. Karadan ve havadan devam eden harekâtta 4 terörist daha öldürüldü. Böylece harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Savaş uçaklarının harekâtlarında ağırlıklı yerli üretim Nüfuz Edici Bombalar (NEB) kullanıldı. Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, ‘Ardışık Delici Harp Başlığı’ teknolojisi içeren bu bombaların en önemli özelliği beton ve kaya yığınlarını delme yeteneğine sahip olması. Lazer güdümlü bu bombalar yer altındaki hedefi bulduktan sonra vida gibi içeri girip patlıyor.

ATAK DOÇKA MEVZİSİNİ VURDU

Özel eğitimli komandoların sürdürdüğü harekâta taarruz helikopterleri ATAK’lar da destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye hâkim tepelerde iki ATAK helikopterinin, teröristlere ait Doçka uçaksavar mevzisini vurarak yerler bir edişini gösteren video
yayınladı. 

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