PKK’ya NEB pençesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesinde sürdürdüğü ‘Pençe harekâtı’ sürerken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da bu harekâtla koordineli taarruzlarında terör örgütü PKK hedeflerine bomba yağdırdı.
Kuzey Irak’ta harekatın yapıldığı Hakurk bölgesinin yanı sıra Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine birbiri ardına hava taarruzlarında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. Karadan ve havadan devam eden harekâtta 4 terörist daha öldürüldü. Böylece harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Savaş uçaklarının harekâtlarında ağırlıklı yerli üretim Nüfuz Edici Bombalar (NEB) kullanıldı. Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, ‘Ardışık Delici Harp Başlığı’ teknolojisi içeren bu bombaların en önemli özelliği beton ve kaya yığınlarını delme yeteneğine sahip olması. Lazer güdümlü bu bombalar yer altındaki hedefi bulduktan sonra vida gibi içeri girip patlıyor.
ATAK DOÇKA MEVZİSİNİ VURDU
Özel eğitimli komandoların sürdürdüğü harekâta taarruz helikopterleri ATAK’lar da destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye hâkim tepelerde iki ATAK helikopterinin, teröristlere ait Doçka uçaksavar mevzisini vurarak yerler bir edişini gösteren video
yayınladı.
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