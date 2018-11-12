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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.11.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

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PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenleyip 3’ü polis 5 kişinin hayatını kaybettiği 217 kişinin de yaralandığı hain saldırıda kullanılan aracı emniyet binası önüne götüren Gavur Sülo kod adlı Süleyman Şimşek jandarmanın düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenleyip 3’ü polis 5 kişinin hayatını kaybettiği 217 kişinin de yaralandığı hain saldırıda kullanılan aracı emniyet binası önüne götüren Gâvur Sülo kod adlı Süleyman Şimşek jandarmanın düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016 günü bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi şehit oldu, 217 kişi yaralandı. 5 ton patlayıcıyla saldırıyı gerçekleştiren terörist Kamil Çelebi de olay yerinde parçalandı. Patlama sonrası olay yerinden toplanan deliller ve güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itiraflarıyla canlı bombayı, bomba yüklü araçla olay yerine getiren kişinin Gâvur Sülo kod adlı Süleyman Şimşek olduğunu belirttiler. Süleyman Şimşek'in Dicle kırsalındaki Görese Dağı eteklerindeki Kurşunlu Köyünde hazırlanan bomba yüklü araca refakat ederek canlı bomba teröristi emniyet binası önüne kadar götürdüğü öğrenildi.

EVİNİ TERK EDİP DAĞA KAÇTI

Patlama sonrası kayıplara karışan Şimşek hakkında Diyarbakır, Elazığ, Dicle Başsavcılıklarınca arama kararı çıkarıldı, ancak Gâvur Sülo'nun izine 2 yıldan beri bir türlü rastlanılamadı. Elazığ'daki saldırıdan sonra Diyarbakır'ın Dicle İlçesine bağlı Yokuşlu Köyündeki evini terk edip kayıplara karışan ve yanında sürekli kalaşnikof tüfek ve Glock suikast tabancası bulunduran Gâvur Sülo, teröristlerin şehir merkezlerinde yapmayı planladığı bombalı katliamlarda kullanılmak üzere araç gasp ederek kırsal alana götürüp terörist sorumlularına teslim ediyordu. Şimşek Kuzey Irak'tan yeni gönderilen ve arazi yapısını bilmeyen teröristlere arazide öncülük yaparak karakol ve üs bölgelerinin nerelerde olduğuna dair bilgiler verip önlem almalarını sağlıyordu.

Güvenlik güçlerine teslim olan ve Şimşek'i fotoğrafından teşhis eden E.D ve R.K adlı 2 terörist, Şimşek'in Diyarbakır'ın Dicle ve Hani İlçelerinde PKK'lı teröristlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığını ve örgütün en çok güvendiği adamlarından biri olduğunu belirttiler. Şimşek'in bölgeler arası haberleşmede gizli yazışmaları getirip götüren özel kurye olduğunu, askerlerin dikkatini çekmemek için motosikletle yalnız dolaştığını anlattılar.

10 TERÖRİST KADAR ETKİLİ

2 itirafçı terörist, Şimşek'in kırsal-şehir arasında sağladığı bağlantı nedeniyle silahlı 10 terörist kadar etkin ve aktif olduğunu ifade ettiler. Güvenlik güçleri, Süleyman Şimşek'i yakalayabilmek için Görese Dağı eteğindeki Yokuşlu Köyündeki evini ve eşini takibe aldı. Teknik takibe yakalanmamak için cep telefonu kullanmayan Gâvur Sülo'nun evine gelebileceği ihbarını alan Jandarma timleri güvenlik güçleri uzun süre evi izlemeye aldı. Eve gelen Gâvur Sülo, Yokuşlu Köyünde bulunan Jandarma Karakolundaki görevli askerlerce saklandığı evde 2 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Hakkında "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle soruşturma bulunan Süleyman Şimşek, tutuklanarak cezaevine konuldu. (SABAH)

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