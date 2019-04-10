PKK'ya darbe! Zap, Gara ve Avaşin'e hava harekâtı
Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta terör hedefleri imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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