PKK'ya darbe üzerine darbe
İçişleri Bakanlığı, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali ile turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan örgüt üyesi "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini belirtildi.
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN OKTULMUŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş (sağda) olduğu tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin de Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildiği kaydedildi.
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