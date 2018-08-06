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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-İHA
06.08.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

PKK'ya darbe üzerine darbe

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PKK'ya darbe üzerine darbe

İçişleri Bakanlığı, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali ile turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan örgüt üyesi "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini belirtildi.

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN OKTULMUŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKKya darbe üzerine darbe
İçişleri Bakanlığı, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş (sağda) olduğu tespit edildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin de Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildiği kaydedildi. 
  

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