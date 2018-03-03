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    PKK'ya büyük darbe... İşte çatışma anı...

    İHA
    03.03.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Erzurum'un Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sayesinde örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu" tamamen çökertildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    PKK’nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı. Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

    ÖZEL TİMLERDEN HÜCRE EVİNE BASKIN

    Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

    Etiketler: Tarık Şen , Erzurum , PKK , Karayazı , hücre evi , Taner Ağar , son dakika
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