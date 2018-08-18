PKK'ya büyük darbe! Haberler peş peşe geldi...
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndan yapılan son dakika açıklamada, Siirt Pervari kırsalında, Yüksekova kırsalında ve Cudi ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Gara bölgelerinde düzenlenen harekatlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamalarda, Hakkari/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekatları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terör örgütü mensubu silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Siirt/Pervari kırsalına 17 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı sonucunda dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle