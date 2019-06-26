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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.06.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar

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PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar

VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya götürüleceği belirtilen traktör römorku dolusu yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisi üzerine Başeğmez Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda traktör römorkunda teröristlere teslim edilmek üzere hazırlanmış 15 litre mazot, 11 paket sigara, 4 çuval un, 2 çuval tuz, 1 küçükbaş, 5 tavuk, 28 ekmek, 15 kilo otlu peynir, 5 karpuz, 4 kavun, 4 kilo domates, 1 kilo salatalık, 3 kilo biber, 1 kilo kiraz, 4 kilo soğan, 4 kilo üzüm, 20 kilo yabani ot, 2 kilo kabak, 18 kilo sıvı yağ, 3 şişe kola, 2 kilo erik, 11 çuval muhtelif giyim malzemesi, 1 çift ayakkabı, 15 kilo turşu, 7 metre ip, 14 paket bisküvi, 4 kilo kayısı, 1 kilo şeftali, 5 paket tavuk göğsü, 1 kilo hediyelik şeker, 2 kilo ayçekirdeği, 9 bidon, 1 kilo salça, 4 kek, 4 çubuk kraker, 4 paket mısır cipsi ele geçirildi. 

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan adli tahkikat başlatılırken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi. 

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