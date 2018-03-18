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    PKK'ya bir darbe daha... 11 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 18:09 | Son Güncelleme:

    Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Diyarbakır’daki operasyonlarda toplam 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde YJA Star sorumlusu olduğu duyuruldu.

    Şırnak'ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Gabar bölgesi Keçidağı Tepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Hançer-1 adı verilen operasyona 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak dün başlandığı belirtilerek, “Bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada 3 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde YJA Star sorumlusu birinin Gabar Cephe Sorumlu Yardımcısı olduğu açıklandı. 

    BİNGÖL

    Bingöl’ün Genç ilçesi Servi Dikpınar mezrası kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine Silahlı İnsansız Hava Aracının desteği ile düzenlenen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

    AĞRI

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı

    DİYARBAKIR

    Ayrıca İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

     

    Etiketler: PKK , terörist , Operasyon , gündem
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