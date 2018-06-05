PKK'ya anne-baba darbesi... 3 kişi Türkiye'ye döndü

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında ilçedeki muhtarlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Soylu, Türkiye'yi yönetmenin artık küresel bir sorumluluk olduğunu, bu küresel sorumluluğu da güçlü bir liderin taşıyabileceğini belirtti. Soylu, 24 Haziran seçiminin çok kritik olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Çok uzun yıllardan beri siyaset şunun üzerine bina edilmişti Türkiye'de, 'ya hükümet güçlü olacak ya da parlamento güçlü olacak'. Hükümet güçlü olursa, parlamentoyu istediği noktaya getirecek. Bunun defalarca örneğini gördünüz. Ya yasama güçlü olacak, parlamento, meclis güçlü olacak, hükümet istediği gibi oynatacak veya beceremiyorsa alanını daraltacak. Bu, bir çatışma çıkardı Türkiye'de on yıllardır ve bizi hep iki darbe arasına, olumsuzluklar arasına sıkıştırdı. Buradan iki kesim istifade etti. Birincisi oligarşik bürokrasi... Her zaman koltuğunda oturan, risk almayan, kendine ait bir hikayesi olan ve o hikayede bir iktidarı olan, o iktidarda devam eden milletin reyinin hiç tesir etmediği bir oligarşik bürokrasi. İkincisi ise uluslararası sermaye... Bu seçim, yepyeni bir adım atıyoruz. 16 Nisan 2017'de milletimizin karar verdiği bir referandumun işleyiş sürecini atıyoruz. Şimdi herkes buradan güçlü bir parlamento çıkması için çalışıyor. Herkes en iyi adamlarını parlamentoya koyuyor. Demek ki atılan adım doğru. Buradan güçlü bir hükümet ve güçlü bir parlamento çıkar. Yasama, hükümet kendi işini yapacak."

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgi veren Soylu, "Artık anneler, 'Evlatlarım dağa gidecek' diye tedirgin olmuyor. Bir annenin kız evladının kokusunu özlemesinin ne olduğunu bilir misiniz? Ben bununla defalarca yüzleştim. 'Benim evladımı bana getir. Sen devletin adamısın.' diyen annelerle karşılaştım. Dün, yaklaşık 1,5 aydır ikna çabalarımızla 3 tane PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldık. Devlet her şeyi yapıyor" diye konuştu.

İNCE'NİN KORGENERAL TEMEL ELEŞTİRİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinirken, şöyle devam etti: "Afrin'de bir komutan, başarılı bir komutan, orada Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz var, hepsini onun emrine verdik. Çok başarılı bir operasyonla Afrin'i ele geçirdi. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı 'Onun apoletlerini sökerim.' diyor. Günahı ne? Sizce günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın onur konuğu olduğu olarak bir iftara katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz. 2. Ordu Komutanı oradaki iftara katılmalıdır çünkü protokoldür. Dert nedir biliyor musunuz? 'Siz, okyanus ötesinden izin almadan Afrin'e nasıl girersiniz?' Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak, Metin Temel'in apoletleri sökülecek. Bu nasıl bir dengedir, tasniftir? Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar? 6-7 Ekim olaylarını hepimiz biliyoruz ve yaşadık. 53 kişi katledildi, sokaklar isyan alanına döndürülmeye çalışıldı. Hala onların maliyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 10 bin 500 ev yapıldı Şırnak'ta, bu devlet yaptı, yıkanlara inat."

'10 BİN UYUŞTURUCU SATICISINI KODESE TIKMIŞIZ'

Türkiye'nin uyuşturucuyla da sınandığını anlatan Soylu, "5 ayın verilerini aldım. Yılbaşından bugüne kadar 10 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıkmışız. Bu, büyük bir mücadele. Bu rakam 2016'da yıl boyunca 7 bindi. 2016'da toplam 5 bin 500 kilogram eroin yakalandı. Şu anda, ilk 5 ayda toplam neredeyse 8 bin 500 kilogram eroin yakalandı." dedi.