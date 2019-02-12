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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.02.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

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PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 sığınak ve 1 barınma alanı kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen çok sayıda yaşam malzemesi ise imha edildi.

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak ve 1 barınma alanı tespit edildi. Sığınak ve barınma alanlarında yapılan aramalarda 2 dağ bisikleti, 3 metre branda, 6 kilo tuz, terörist kıyafeti, 20 metre şeffaf naylon, 3 kilo çay, bandana, 3 pil kutusu, çuval, şemsiye ve enjektor ele geçirildi. Sığınaklar ve barınma alanı kullanılmaz hale getirilirken, malzemeler de imha edildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Tepki çeken olayda karar verildiZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracına köpeği bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olan Turan D., savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği bildirildi.
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