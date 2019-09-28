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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

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PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt’in Eruh içesi Dadaklı köyünde tespit edilen teröristlere yönelik başlatılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ‘’ Yakın hava desteğinde (YHD) bombanın düştüğü noktalarda; bir adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 2 adet el bombası, 2 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet m-16 piyade tüfeği, bir adet a-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet A-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet ses kayıt cihazı, 2 adet not defteri, 6 adet şemsiye, 4 adet termal elbise (takım), 3 adet sırt çantası, 2 adet heybe şeklinde çanta, 200 Kilogram kaya tuzu,10 kilogram tahin, 45 kilogram kalıp sabun, 15 kilogram reçel, 12 kilogram çay, 7 kilogram deterjan, 20 adet çöp poşedi, 30 adet kadın pedi, 150 kilogram un, 10 kilogram markasız deterjan, bir adet çakmak gazı, 4 adet kamuflaj geçirilmiş su pedi, 50 paket toz içecek (portakal), bol miktarda erkek ayakkabısı, 2 adet şapka, 5 kilogram kırmızı mercimek, 9 adet şampuan, bol miktarda tandır ekmeği, 2 adet gömlek, 25 kilogram patates, 5 kilogram kurutulmuş biber, 18 litre ayçiçek yağı, 10 kilogram pekmez, bir adet askeri renkte panço ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen ve yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan beş 5 milis/işbirlikçi şahsın ikametinde yapılan aramada; 11 adet cep telefonu ve 3 adet kaset ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği (Delil Niteliği Taşıyan Malzemeler Hariç) olay yerinde imha edilmiş, gözaltına alınan şüphelilerin adli tahkikatı devam etmektedir’’ denildi.

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