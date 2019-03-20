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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.03.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

PKK’ya ağır darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı...

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PKK’ya ağır darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı...

Van'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı. Şırnak'taki operasyonda 28  kişi yakalanırken, Bursa’da sosyal medya hesaplarından propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ŞIRNAK’TA O ADRESLERE BASKIN

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere  düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 13 TUTUKLAMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 38 şüpheliyi yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13ü tutuklanırken, 25'i  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'DA YAKALANDILAR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararıyla da operasyon için düğmeye bastı.  Polis ekipleri Bursa merkez ve Gemlik ile İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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