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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
24.09.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

PKK'ya ağır darbe

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PKK'ya ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 20si ölü, 9u sağ ve yaralı, 4ü teslim olmak üzere toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekt (JÖH), Polis Özel Harekt (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 425 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 677’si terör suçlarından olmak üzere toplamda 4 bin 847 kişinin gözaltına alındığı vurguladı. Bu operasyonlar neticesinde Siirt 6, Bingöl 3, Ağrı 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Diyarbakır 1 olmak üzere toplamda 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı mayın imha edildi, 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Açıklamada, Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik 2 bin 987 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

”550 kilogram esrar, 191 kilogram eroin, 4.02 kilogram kokain, 4.5 kilogram Afyon sakızı, 1.3 kilogram sentetik kannabinoid, 3.14 kilogram metamfetamin, 24 bin 309 adet ecstasy, 314 bin 56 adet captagon, 667 adet sentetik ecza ve 157 bin 771 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 364 bin 904 paket kaçak sigara, 110 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 992 kişi gözaltına alınmıştır.”

ASAYİŞ UYGULAMALARI VE OKUL SERVİS ARAÇLARININ DENETİMİ

Açıklamada, ”Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapılmış olup, Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulanmıştır denildi.

431 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Açıklamada, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Açıklama da, düzensiz göçle mücadele kapsamında 658’i denizlerde olmak üzere 5 bin 979 kişinin, yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatörün de gözaltına alındığı bildirildi.

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