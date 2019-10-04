PKK'ya ağır darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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