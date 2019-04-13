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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.04.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

PKK'ya ağır darbe! 11 kış sığınağı imha edildi

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PKK'ya ağır darbe! 11 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı 11 kış sığınağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 11 Nisan'da saat 23.00'ten itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile başlatılan özel birlik operasyonlarının, dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 7'si birbiriyle bağlantılı 20, biri 15, biri 14, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, iki gözetleme ve ateş mevzi tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, sığınaklar içerisinde arazide ve ele geçirilen jelikan bidonlarda 55 piyade tüfeği fişeği, 150 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 biksi makineli tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, iki silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, bir kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 6'lı pil bloğu, 3 pil, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildiğini kaydedildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi. 

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