Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>PKK'ya Afrin bozgunu: Elebaşları paralarla kaçıyor!

    PKK'ya Afrin bozgunu: Elebaşları paralarla kaçıyor!

    AA
    10.03.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

    AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

    İRAN DESTEKLİ GRUPLA PAZARLIK

    Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esad rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi. Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

    ALIKONULDU

    Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

    Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti. 

    Etiketler: PKK , afrin , terörist , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri