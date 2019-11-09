PKK’ya 179 timle Kıran-5
TERÖR örgütü PKK’nın kış üslenmesinin önüne geçmek için Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel ve 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu başlatıldı.
PKK’nın Türkiye içerisinde kış üstlenmesi yaptığı, kırsal bölgelerdeki kamplarının bulunduğu birçok alan teröristlerden temizlenirken, komando birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât ekipleri buralarda geçici üs bölgeleri oluşturdu. Karadan ve havadan başlatılan operasyonlarla Türkiye içinde barınamayan örgüt üyelerinin, kış üstlenmesine geçemeyince sınır dışına kaçtığı, PKK’nın yurtiçinde 530’a yakın silahlı unsurunun kaldığı öğrenildi. Çok sayıda elebaşısı öldürülen PKK’da bazı teröristlerin silah ve mühimmatlarını dağlık alana gizleyerek örgütü terk edip, şehirlere kaçtığı ileri sürülüyor.
BOMBALI ARAÇLARIN FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Yürütülen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nca aranan teröristler listesinin ‘kırmızı kategorisi’nde yer alan 15 PKK’lı öldürüldü. Başlarına 4 milyon lira ödül konularak aranan 15 teröristin arasında en dikkat çekici isim ise PKK’nın bombalı araçlarla yaptığı saldırıların baş sorumlusu İshak Özçaktu oldu. Özçaktu, İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi, Ankara Merasim Sokak, İstanbul Sancaktepe, İstanbul Vezneciler, Antalya ATSO binası, İstanbul Beşiktaş, Kayseri’de askeri servis aracına yönelik bombalı araçla saldırıların planlayıcısıydı. Bu eylemlerde 15 asker, 41 polis ve 44 sivil şehit oldu.
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