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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA  
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PKK’ya 179 timle Kıran-5

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
PKK’ya 179 timle Kıran-5

TERÖR örgütü PKK’nın kış üslenmesinin önüne geçmek için Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel ve 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu başlatıldı.  

PKK’nın Türkiye içerisinde kış üstlenmesi yaptığı, kırsal bölgelerdeki kamplarının bulunduğu birçok alan teröristlerden temizlenirken, komando birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât ekipleri buralarda geçici üs bölgeleri oluşturdu. Karadan ve havadan başlatılan operasyonlarla Türkiye içinde barınamayan örgüt üyelerinin, kış üstlenmesine geçemeyince sınır dışına kaçtığı, PKK’nın yurtiçinde 530’a yakın silahlı unsurunun kaldığı öğrenildi. Çok sayıda elebaşısı öldürülen PKK’da bazı teröristlerin silah ve mühimmatlarını dağlık alana gizleyerek örgütü terk edip, şehirlere kaçtığı ileri sürülüyor.

BOMBALI ARAÇLARIN FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yürütülen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nca aranan teröristler listesinin ‘kırmızı kategorisi’nde yer alan 15 PKK’lı öldürüldü. Başlarına 4 milyon lira ödül konularak aranan 15 teröristin arasında en dikkat çekici isim ise PKK’nın bombalı araçlarla yaptığı saldırıların baş sorumlusu İshak Özçaktu oldu. Özçaktu, İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi, Ankara Merasim Sokak, İstanbul Sancaktepe, İstanbul Vezneciler, Antalya ATSO binası, İstanbul Beşiktaş, Kayseri’de askeri servis aracına yönelik bombalı araçla saldırıların planlayıcısıydı. Bu eylemlerde 15 asker, 41 polis ve 44 sivil şehit oldu. 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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