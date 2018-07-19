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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 06:43, Son Güncelleme:

PKK'nın suç defteri ortaya çıktı... Tünellere 4 milyon dolar ödemiş!

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PKK'nın suç defteri ortaya çıktı... Tünellere 4 milyon dolar ödemiş!

Terör örgütü PKK’nın Afrin’de oluşturduğu sözde maliye kayıtlarına ulaşıldı. PKK’nın 5 yıl süren Afrin işgaline dair önemli bilgilerin yer aldığı kayıt defterinde örgütün yıllık 600 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı. Yine defter kayıtlarına göre örgüt, TSK’ya karşı inşa ettirdiği tünellere 4 milyon dolar ödedi. Tünel yapımında kullanılan çimentonun bir dönem Ayn-el Arap’ ta bulunan Lafarge’den temin edilerek ödeme yapıldığı belirlendi.

Terör örgütü PKK’nın Afrin’de oluşturduğu sözde maliye kayıtlarına ulaştı. Afrin’de ele geçirilen sözde maliye defterinde vergi adı altında sivillerden alınan haraçlar, Kandil’e yapılan yardımlar, terör tünelleri için ayrılan ödenekler, Esed rejimine verilen bedeller ile uyuşturucu ve insan kaçakçılığından elde edilen rakamlar yer alıyor.

600 MİLYON DOLAR GELİR

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; PKK’nın 5 yıl süren Afrin işgaline dair önemli bilgilerin yer aldığı kayıt defterinde örgütün yıllık 600 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu rakamın önemli bir kısmını terör eğitim kampları ile Haseke PKK Suriye üst yönetimi ve Kandil’e gönderdiği ortaya çıktı. TSK ve ÖSO işbirliği ile Afrin’den atılan PKK’nın mali kayıtlarında sınır hattında inşa edilen ve toplam uzunluğu 150 kilometreyi aşan terör tünelleri için özel bütçe ayrıldığı görülüyor.

TÜNELLER İÇİN 4 MİLYON

Afrin’de savaşan ÖSO komutanlarından Albay Ebu Abdo, Cinderes, Şeyh Hadid, Raco, ve Bülbül başta olmak üzere Afrin genelinde inşa edilen tüneller için PKK’nın 4 yıl boyunca faaliyet yürüttüğünü söyledi. Albay Ebu Abdo, ele geçirilen örgüt üyelerine yönelik sorgulamada tüneller, sınır boyu hazırlanan kuleler ve terör eğitim kampları için için harcanan miktarın 4 milyon doları geçtiği bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Kayıtlara göre; Sipan Hamo, Mahmut Berhudan, Hogar ve Çekdar Mamo isimli örgüt elebaşılarına özel bütçe tahsis edildiği görülüyor. Afrin’de ele geçirilen PKK militanları sözde bölge komutanları ve üst yönetimin elde haraç ve kaçakçılık, uyuşturucu paralarının önemli bir bölümünü örgütten kaçırarak zimmetlerine geçirdiğini belirtiyorlar.

EN BÜYÜK GELİR KAPISI

Afrin, ABD’nin 2015 yılından bu yana kara gücü işlevi gören PKK’nın en büyük gelir kapısı olma özelliği taşıyordu. İlan edilen sözde Kanton idaresi maliye envanterinde, Münbiç, Ayn-el Arap, Rasulayn, Kamışlı gibi terör merkezlerine yapılan yardım miktarları da yer alıyor. Örgüt, demir, gıda malzemeleri ve benzeri lojistik ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak rejim bölgelerinden alırken, tünel yapımında kullanılan çimentonun bir dönem Ayn-el Arap’ ta bulunan Lafarge’den temin edildiği ve bu yönde ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayındaki Afrika turunda gazetecilere açıklama yapmıştı. Erdoğan açıklamasında "Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken Batı bize hâlâ neyin hesabını soruyor?" ifadelerini kullanmıştı.

ULUSLARARASI DESTEK ALDI

Suriye genelinde yaşanan karmaşa ortamını fırsat gören ve 2012 yılında Afrin’i işgal eden PKK kamp, tünel, kule ve terörist eğitimleri konusunda birçok ülkeden destek gördü. İlk dönem Rus, Alman, İngiliz, Fransız mühendisler tarafından desteklenen sözde Afrin Kantonu’na daha sonrasında kamp, kule ve tünel inşaası için Pentagon’dan uzmanlar gönderildi. Afrin’de yakalanan ve Türk yetkililere teslim edilen sözde Kanton yöneticilerinden Gabar kod adlı terörist Afrin’den kaçış sürecinde milyonlarca doların çalındığını ve bir kısmının kamyonlarla Münbiç’ e gönderildiği bilgisini verdi. Aynı PKK militanı dağlık bölgelere saklanan para ve kıymetli eşyaların da olduğunu belirtti.

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