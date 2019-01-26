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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

PKK'nın şehir merkezinde görevlendirdiği terörist yakalandı

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PKK'nın şehir merkezinde görevlendirdiği terörist yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirdiği 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. adlı terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, terör örgütü PKK tarafından örgütsel faaliyetlerde bulunması için 'Şervan Fargin kod' adlı M.K. teröristin kente gönderildiğini belirledi. Ekipler, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 

KOBANİ'DE 1 YIL KALMIŞ

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. M.K.'nın 2015 yılında örgüte katıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan hakkında aranma ve yakalanma kaydı bulunan terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, 1 yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’nde belirlenen adreste yapılan operasyonda, terörist M.K. yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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