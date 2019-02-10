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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

PKK'nın kanlı tuzağından polis kurtardı! "Eline silah verip..."

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PKK'nın kanlı tuzağından polis kurtardı! "Eline silah verip..."

Adıyaman'da, evden kaçan ve yanına gittiği kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen A.E. (16), polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde oturan A.E., iddiaya göre geçen çarşamba günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin davetiyle Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da yanına gittiği kimliği belirsiz kişi, A.E.'ye terör örgütü PKK kamplarına katılma teklifinde bulundu. Bunun üzerine tedirgin olan ve korkan A.E., telefonla aradığı babası Bahri E.'den yardım istedi. Babası da oğluna 155 ihbar hattını arayıp, bulunduğu konumu vererek polisi bilgilendirmesini istedi. A.E., 155'i arayarak durumu polise anlatırken, babası da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polisler, ihbarın ardından A.E.'yi adresini verdiği yerde buldu ve sosyal medyada tanıştığı kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan ve 1 gün emniyette tutulan A.E., kente çağırılan babasına teslim edildi.

PKKnın kanlı tuzağından polis kurtardı Eline silah verip...

'BENİM GİBİ HATA YAPANLAR POLİSE BAŞVURSUN'

Babasıyla birlikte evine dönen A.E. kaçtığı için pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da yanına gittiğim kişi bana dağa çıkma teklifinde bulundu. Konuşmasıyla beni ailemden koparmaya ve terör örgütüne katılmaya zorluyordu. Telefonla ulaştığım babamın yönlendirmesiyle polise gittim. Polisler beni bir gece misafir etti ve sonra babama teslim ettiler. Pişman oldum ve aileme kavuştuğum için mutluyum. Benim gibi hata yapanlar varsa polise başvursun ve ailesine kavuşsunlar."

PKKnın kanlı tuzağından polis kurtardı Eline silah verip...

'OĞLUMU DAĞA ÇIKARACAKLARDI'

Oğlunun terör örgütüne katılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen baba Bahri E. ise, "Oğlumun eline silah verip dağa çıkaracaklardı. Belki de canlı bomba olacaktı. Ben üstelik amcamı teröre şehit vermiş birisiyim. Oğlum arayınca hemen polise yönlendirdim, kendim de telefonla durumu anlattım. Sonuçta oğlum bulundu ve yeniden kavuştuk. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Benim oğlum gibi kandırılan çocuklara ve aileleri bu konuda duyarlı olsun ve teröristlere prim vermesinler" dedi.

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