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    PKK'nın işkencecisi askerden döndükten sonra yakalandı

    Damla GÜLER
    26.04.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    PKK terör örgütünün “Cezalandırıcısı” olduğu iddia edilen ve 8 kişiye yapılan işkence görüntülerinin telefonundan çıktığı belirtilen U.Y, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan U.Y’nin kısa süre önce askerden geldiği ortaya çıktı.

    PKKnın işkencecisi askerden döndükten sonra yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu geçtiğimiz günlerde önemli bir istihbari bilgiye ulaştı. PKK/KCK silahlı terör örgütüne mensup iki kişiye yönelik alınan istihbarat çerçevesinde operasyon başlatan savcılık şüpheliler M.O ile U.Y’yi gözaltına aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

    GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

    Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ise gelen istihbaratın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında şüphelilerde U.Y’nin PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiğini belirtti. Şüphelinin cep telefonundan 05 Temmuz 2015 tarihine ait video kaydı çıktığı belirtilen sevk yazısında, “Toplamda 8 şahsın yoğun olarak darp edilerek terör örgütü adına cezalandırma/yargılama eyleminin kayda alındığı” ifadeleri kullanıldı.

    “CEZALANDIRMA ADI ALTINDA FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ”

    Şüpheli U.Y’nin videoyu çeken kişi olduğu anlatılan sevk yazısında, “Buradaki amacının diğer uyuşturucu satıcılarına gözdağı vermek ve terör örgüt içerisinde faaliyet gösteren diğer şahıslara bu eylem ile ilgili bilgilendirme yapmak” denildi. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca deşifre olmamak için videoyu sildiği anlatılan sevk yazısında, “PKK/KCK silahlı terör örgütü adına cezalandırma adı altında örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir” denildi.

    'ASKERDEN YENİ GELDİ'

    Şüphelilerin avukatı ise hakimlik sorgusunda şüpheli U.Y’nin askerden yeni geldiğini, terör örgütü üyesi olsa askerlik görevini de yapmayacağını söyledi. U.Y’nin olayla ilgisinin olmadığını söyleyen avukat her iki şüphelinin de serbest bırakılmasını talep etti.

    Yapılan sorgulamanın ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler M.Ö ve U.Y’nun  “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Etiketler: işkence , Mahkeme , gündem
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