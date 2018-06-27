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    PKK'nın infazı sonrası Doğubayazıt'ta flaş karar

    AĞRI (AA)
    27.06.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin Doğubayazıt'ın bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin bölgedeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Bengi ile ilgili bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulandı.     

    İlçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı  Yenigün mezrasında dün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.     

    Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.     

    Etiketler: infaz , son dakika , haberler
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