PKK'nın hain oyunu! 679 çocuğu zorla kaçırdılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK'nın hain oyunu! 679 çocuğu zorla kaçırdılar
GeriGündem PKK'nın hain oyunu! 679 çocuğu zorla kaçırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
10.10.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

PKK'nın hain oyunu! 679 çocuğu zorla kaçırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK'nın hain oyunu! 679 çocuğu zorla kaçırdılar

Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızları kirli emellerine alet eden ve 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK'nın ağında, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 679 çocuk bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, amacına ulaşmak için kadın-çocuk, genç-yaşlı ayrımı yapmadan insanları katleden, her türlü şiddeti mübah gören bölücü terör örgütü, varlığını devam ettirebilmek için kadınların ve gençlerin desteğine büyük önem veriyor. Gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan PKK/KCK, ebeveynlerinden bağımsız olarak sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her bireyi "genç" olarak nitelendiriyor. 

Örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten kaçınmayan terör örgütü, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik", "fedakarlık" gibi kavramlara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor. Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bir bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980'li yıllarda da bu anlayışı çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15-16 yaş civarında olan çocukları sözde "savaşçı" olarak kaçırdı. Örgüt, bugün de aynı yaklaşımı sürdürüyor. PKK'nın gerek kırsal kesime gönderdiği gerekse şehir merkezlerinde çeşitli sözde birim ve komitelerde görevlendirdiği elemanlarının arasında çocuklar yer alıyor. 

Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızlar üzerinde duran, bu amaçla 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK'nın elinde, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 18 yaş altı 679 çocuk bulunuyor. 

9 ayda 47 çocuğu kandırdı veya kaçırdı 

PKK/KCK son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek veya kaçırarak zorla terörist yaptı. Yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin ifadeleri de bu gerçeği ortaya koydu. Bölücü örgüt, 2014'te 305, 2015'te 424, 2016'da 222, geçen yıl ise 88 çocuğu tehdit ve baskı yoluyla silahlandırdı. Terör örgütünün, 1990-2018 yılları arasında ailesinden koparıp örgütün faaliyetlerine katılmaya zorladığı 15 yaş altı çocukların sayısı bin 466 olarak kayıtlara geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla son 3 yılda ise terör örgütüne katılan çocukların sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'

Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'

'Türkiye seninle zaman kaybetti'