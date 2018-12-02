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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.12.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

PKK'nın hain cezaevi planı ortaya çıktı!

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PKK'nın hain cezaevi planı ortaya çıktı!

PKK'nın, Trabzon’da Kasım ayında faaliyete geçen Beşikdüzü Cezaevi üzerinden yaydığı asılsız iddialarla örgütün provokatif faaliyetleri için zemin hazırlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, Trabzon’da bulunan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilen bir grup PKK Silahlı Terör Örgütü hükümlüsü, cezaevinde işkence gördükleri yönündeki asılsız iddialarla cezaevi yönetimini sindirmeyi ve baskı altına almayı amaçlıyor.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgiye göre, Trabzon’a nakledilen PKK’lı teröristlerin, işkence gördükleri ve cezaevi koşullarının iyi olmadığı yönündeki asılsız iddialarla kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekmeye çalıştıkları savunuldu. Kasım ayında faaliyete geçen Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun Avrupa Birliği standartlarında yaşam koşullarını taşıdığı, PKK silahlı terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen ve Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Trabzon’da bulunan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilen bir grup PKK hükümlüsünün, direnç göstererek asılsız iddialarda bulunduğu, cezaevi yönetimini sindirmeyi, yıpratmayı ve baskı altına almayı amaçladığı, provokasyon yaparak örgütsel faaliyetler için zemin hazırlamaya çalıştıkları değerlendirildi.

PKK-FETÖ işbirliği bir kez daha ortaya çıktı 

PKK Silahlı Terör Örgütü’nün, Trabzon üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı provokasyon için, medya organlarının yanı sıra sosyal medyayı da etkin kullanmaya çalıştığı ve propagandasını daha geniş kitlelere yayabilmek adına Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi kişiler tarafından yönetilen sahte kullanıcılar adına açılmış hesaplardan destek aldığı da saptandı. PKK ve FETÖ/PDY’nin, devletin itibarını sarsmaya, yargı makamlarını yıpratmaya ve halkı provoke ederek örgütün üzerindeki baskıyı kırmaya yönelik işbirliği içerisinde hareket ettiği aktarıldı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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