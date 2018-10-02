PKK'nın çocukları nasıl kandırdığı ortaya çıktı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütlenme çalışmalarında, henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten çekinmeyen terör örgütünün, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik" ve "fedakarlık" gibi temalara vurgu yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu belirlendi. Terör örgütünün, kandıramadığı çocukları ise tehdit, baskı yoluyla ya da kaçırarak, örgüte dahil etmeye çalıştığı tespit edildi. Bu durum, örgütün çocuk katılımlarına güncel yaklaşımını ortaya koyarken, PKK/KCK'nın söylemlerinde "gençlik" kelimesi, çocukları da kapsayan bir tanımlama çerçevesinde kullanılmaya başlandı.



Terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerle çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini anlattı.



"Kaçmaya çalışan birçok örgüt mensubu infaz edildi"



Örgüt mensuplarından B.R. ifadesinde, adeta oyun oynar gibi çocukların sokak eylemlerine çekildiğini söyledi. Kendisi gibi birçok çocuğun okul çıkışında kaldırılarak, örgütün çalışmalarına bilinçsizce katıldığını dile getiren B.R, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Terör örgütüne gençlik içerisinden katılımları artırmak ve aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla örgüt açısından önemli gün ve haftalarda gerçekleştirilen eylemlere katılmak zorunlu tutuluyor. Katılmayan örgüt mensupları dışlanarak sözde 'ajan' olarak nitelendiriliyor. Bölücü örgüt, benim gibi çocuk yaştaki birçok kişiyi, çukur ve barikat olaylarında ön saflarda kullanarak, ellerine silah verdi. Onları çatışmanın içine itmekten sakınmadı. Operasyonlar esnasında örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu infaz edildi.



Benim gibi çocuk yaşta birçok örgüt mensubu, Suriye'ye gönderilerek PYD/YPG terör örgütünde faaliyet göstermeye zorlandı. Örgüt içerisinde faaliyet yürütürken pişman oldum. Örgütün gerçek yüzünü gördüğüm andan itibaren örgütten kaçmak için çaba gösterdim. Ancak öldürülmekten korktum. Örgütün, aile bireylerine verebilecekleri zararı göze alamadığım için örgüt içerisindeki faaliyetlerime devam ettim. Babamın yardımıyla bu zulümden kurtulup güvenlik güçlerine teslim oldum."



Evlerinden kaçırıldılar



Örgüt mensuplarından İ.C. Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, teröristler tarafından Doğubeyazıt'taki evinden kaçırılarak örgüte dahil edildiğini anlattı. Teröristlerden E.T. de Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Nusaybin'deki evinden kaçırılarak, terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına götürüldüğünü ifade etti. Burada yaklaşık 250 çocukla eğitim aldığını dile getiren E.T, kamptan kaçıp Türkiye'ye geldiğini ve güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Teröristlerden A.Y. ise Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, "Katıldığım bir festivalde teröristler tarafından zorla bir arabaya bindirildim. Araç içerisinde 12-20 yaş arasındaki 15 kişiyle Irak'taki Metina Kampına götürüldük. Üç gün sonra bir şekilde kamptan kaçtım." dedi.



"Zengin olacağımız söylendi"



Teröristlerden H.A. da Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki HDP'nin binasında bir teröristle tanıştığını aktardı. Teröristin kendisine "Eğer örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın" dediğini aktaran H.A, kendisinin de buna inandığını ve 2 teröristle beraber Kato Marinos'taki örgüt kampına gittiğini ifade etti. Teröristlerden K.T. ise Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerin kendisine, dağ şartlarının iyi olduğunu ve orada çok rahat yaşayacağını söylemesi üzerine teklifi kabul ettiğini aktardı. Teröristlerden Ö.B. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerden birinin, örgüte katılması durumunda ailesine her ay 2 bin lira para verileceğini kaydetmesinin ardından örgüte katıldığını dile getirdi.



"Suikast okulunda 6 aylık eğitime tabi tutulduk"



Teröristlerden B.B, örgüte katıldığında 13 yaşında olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki kampta, 11-15 yaş aralığındaki çocuklarla 3 ay eğitime tabi tutulduklarını anlattı. Daha sonra Gara/Karfiyo bölgesindeki suikast okulunda 6 aylık eğitime başladıklarını bildiren B.B, gençlik taburu yaz barınma alanının bulunduğu bu yerde, Suriye'den kaçırılan küçük yaştaki çocukların eğitildiğini vurgulayarak, "Terör örgütünün gençlik taburu yaz barınma alanının bulunduğu yerde 9-15 yaş aralığındaki 60-70 çocuk bulunuyordu. Kuzey Irak/Gara/Meroke bölgesindeki gençlik bölüğünde çoğunluğu Cizre, Ağrı, Mahmur Kampı ve Suriye bölgesinden 15-17 yaş aralığındaki örgüt mensupları faaliyet gösteriyordu." dedi.



Hafıza kartlarından "çocuk savaşçılar" çıkmıştı



Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Afrin'de ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koymuştu.



"Çocuk savaşçılar" uluslararası raporlarda



Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusu insan hakları örgütleri tarafından da belgelenerek, zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak, uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayda almıştı. HRW'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın özellikle bölgedeki küçük yaştaki çocukları savaştırması, ihlallerin ilk sırasında yer aldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR