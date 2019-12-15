PKK’nın çakma bombacı timi

İki itirafçı, teröristlerin kendi yerleştirdikleri patlayıcıları sözde uzmanlara imha ettirdiğini, bu yöntemle de propaganda yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik kaynaklarına göre örgüte destek veren TV ve gazeteler sürekli gösterdikleri haberlerinde patlayıcıları Türk güvenlik güçlerinin koyduğunu, sözde bombacı teröristlerin de imha ettiğini anlatıyor. Güvenlik kaynakları PKK/YPG’nin bu oyununu, bölge halkının örgüt mensuplarına sempatisini arttırma, Türkiye aleyhine propaganda faaliyetleri yürüterek Kamışlı’da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı harekâtına ve Türkiye’ye karşı gösteri yapmaya zorlamanın bir göstergesi olarak değerlendirdi.

TEL ABYAD’DA YENİ HAYAT

Barış Pınarı harekâtı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG’nin saldırıları ile tahrip olan mağazalar ve evlerin tamir edilmesine desteğini sürdürüyor. Tel Abyad’da sivil halkın da desteği ile birçok dükkan ve evin tamir işleminin bittiği, halkın yeni görünümüne kavuşan evlerine yerleştiği, esnafın da dükkanlarını açarak ticaret hayatını hareketlendirdiği bildirildi. Halkın yolların tamir ve yapımı için de TSK güçlerine gönüllü destek verdiği belirtildi.

SAĞLIK HİZMETİNE DEVAM

TSK mensubu tabip askerler Barış Pınarı harekât bölgesi içindeki halka sağlık hizmeti götürmeye de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, “Göz sağlığı tarama faaliyetlerini sürdüren doktorlarımız Tel Abyad’ın ardından şimdi de Resulayn’daki Suriyeli kardeşlerimiz için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildi” açıklaması yaptı.