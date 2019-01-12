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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.01.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

PKK'nın acımasız ve kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Hamile kadına infaz...

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PKK'nın acımasız ve kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Hamile kadına infaz...

Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan sağlıkçı kadın terörist, ifadesinde, örgütün acımasız ve kirli yüzünü ortaya koydu. Kadın teröristin ifadesinde, "Rasulayn Hastanesinde hamile olduğundan şüphelendikleri PKK mensubu bir kadının tahlillerini yapmamı istediler. Tahlil sonuçlarında hamile olduğunu öğrendiklerinde kadını öldürdüler" dedi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda elemanını kaybeden PKK, özellikle Suriye bölgesindeki çatışmalarda yaralanan teröristleri tedavi ettirmek amacıyla bir süre önce kadın sağlıkçı kaçırdı.

Bir fırsatını bulunca terör örgütünden kaçarak teslim olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kadın terörist, ifadesinde, terör örgütü mensuplarınca Temmuz 2013'te kaçırılarak Irak'ta bir mağaraya götürüldüğünü belirtti.

Mağarada kaldığı süreçte erkek teröristlerin kadınlara tecavüz ettiğine şahit olduğunu vurgulayan terörist, taviz vermediği için kendisine yönelik böyle bir şeyin yapılamadığını kaydetti.

Kadın terörist, diğer kadınların korktukları için erkek örgüt mensuplarının tecavüz girişimlerine engel olamadıklarını, örgütte bulunduğu süreçte kendisinin de böyle bir şeyle karşılaşacağına dair korku yaşadığını anlattı.

Daha sonra Suriye bölgesinde 6 ay boyunca Fransız ve ABD'li doktorlardan sağlık eğitimi aldığını bildiren kadın terörist, akabinde pratik yapması için bölgedeki hastanelere gönderildiğini belirtti.

"HAMİLE TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜLER"

Kadın terörist, "Rasulayn Hastanesinde hamile olduğundan şüphelendikleri terör örgütü PKK mensubu bir kadının tahlillerini yapmamı istediler. Tahlil sonuçlarında hamile olduğunu öğrendiklerinde kadını öldürdüler. Nereye gönderdiklerini bilmiyorum ama erkeği de öldürdüklerini duydum." ifadelerini kullandı.

Cinderes'teki hastaneyi ABD'li askerlerin talimatıyla boşaltarak, şehir merkezindeki hastaneye geçtiklerini kaydeden terörist, "Savaşta yaralanan teröristleri, orada tedavi etmemizi istediler. Bunun ardından Türk askerlerine karşı silah kaldırmamı istediler. Bunu yapmadığımdan dolayı beni cezalandırmak için bir süre tutup sonra Şehba tarafına gönderdiler." şeklinde bilgi verdi.

Kadın terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütünün 14-15 yaşındaki çocukları zorla silahlandırarak, Türk askerlerine karşı çatışmaya gönderdiklerini anlattı.

"Türk askerlerini insanlara kötü gösteriyorlar"

Bu durumu kabul etmekte zorlandığına dikkati çeken kadın terörist, şu ifadelere yer verdi:

"Kadını özgürleştiriyoruz adı altında insanları kandırıp kaçırdıktan sonra kendileriyle bir ediyorlar. Bunlar, onların içerisinde daha fazla yaşanıyor. Bunları gördüğümde onlara karşı kinim, nefretim oluştu. Türk askerlerini insanlara kötü gösteriyorlar. Özellikle kadınlara karşı. 'Türk askerleri size şunu, bunu yapar.' diye. Oradan kaçmak isteyen kişiler çok. Fakat belki Türk askerlerinden korkuyorlar da gelemiyorlar. Daha çok örgüt mensuplarından korkuyorlar. Kaçanları yakaladıklarında cezalandırıp, zindanlara atıp dövdüklerinden dolayı gelmek isteyenler de Türkiye'ye ulaşamıyorlar.

Şahsi olarak ailemin ve Türkiye'nin bana el uzatışıyla geldiğimde, söyledikleri şeyi hiç burada göremedim. Daha çok yardım ettiklerini gördüm, beni aileme kavuşturdular. Gelmek isteyenler, hiçbir kaygı duymasınlar. Türk askerleri hiçbir şey yapmıyor. Daha çok yardım ediyorlar. Gerçeklik nedir onu gösteriyorlar, ailelere kavuşturuyorlar."

Örgütten kurtulup Türkiye'ye gelmek isteyenlerin korkmamasını vurgulayan kadın terörist, bu kişilerin kaçarken yakalandığında PKK mensuplarınca yakalanma korkusu yaşadıklarını bildiğini ifade etti.

Kendisinin de birkaç kez kaçma girişiminde bulunduğunda yakalandığını bildiren kadın terörist, "O korku nedeniyle artık cesaretim kalmamıştı fakat Türkiye'nin bana el uzatışıyla bu sefer başardım ve aileme kavuştum." değerlendirmesinde bulundu. 

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