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    PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Raco'yu alınca, yıllardır bölgede çok sayıda asker, polis ve sivili şehit eden PKK'nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e geçiş hayali suya düştü. Hatay ve Osmaniye kırsalındaki teröristler de Afrin'e dönemedikleri için bölgede sıkışıp kaldı.

    Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre PKK, Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce Hatay'ın Hassa ilçesinden Amanos Dağları'na sızdı. Buradan da sözde Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti.

    Afrin'in, YPG'nin kontrolüne geçmesinden sonra PKK'lı teröristler yaz aylarında Hatay kırsalına sızarak saldırılarını sürdürürken kışın YPG'li olarak Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerine dönüyordu. İstihbarat birimleri, sınırda kontrolün sağlanmasıyla Raco'ya geri dönemeyen Amanos kırsalındaki 15 teröristin, Kandil'e şifreli mesajlar gönderip sıkıştıklarını ve yardım istediklerini öğrendi.

    Etiketler: PKK , Amanos , Hatay , Hassa , Raco , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Kandil , son dakika
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